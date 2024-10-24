الوضع الإنساني يزداد سوءًا.. التهديدات الإسرائيلية توقف خدمات الدفاع المدني شمال غزة

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، عن عجز المنظمة عن استكمال تقديم خدماتها في شمال القطاع المحاصر، نتيجة "تهديدات للطواقم بالقتل والقصف" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكد بصل في تصريحاته لوكالة فرانس برس أن هذا الوضع الحرج يمنعهم من الاستجابة لمناشدات المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطواقم الإنسانية، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، في حين يعاني آخرون من النزيف دون وجود أي أحد يستطيع إنقاذهم، لافتًا إلى أن الشاحنة الوحيدة للدفاع المدني في محافظة شمال غزة تعرضت للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أُحرقت بالكامل في منطقة مشروع بيت لاهيا وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأعرب مدير الدفاع المدني في شمال غزة عن عدم قدرة الفرق العاملة على الاستجابة لمناشدات المواطنين في عدة مناطق، موضحاً أنهم تلقوا "عددًا كبيرًا من المناشدات، لكن للأسف لا يمكنهم الدخول إلى المواقع بسبب المخاطر الكبيرة التي تشكلها تلك المناطق".
الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة يزداد سوءًا مع تصاعد التهديدات والاستهدافات، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين الذين يعتمدون على هذه الخدمات الحيوية.