الوضع الإنساني يزداد سوءًا.. التهديدات الإسرائيلية توقف خدمات الدفاع المدني شمال غزة

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطواقم الإنسانية، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، في حين يعاني آخرون من النزيف دون وجود أي أحد يستطيع إنقاذهم، لافتًا إلى أن الشاحنة الوحيدة للدفاع المدني في محافظة شمال غزة تعرضت للاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث أُحرقت بالكامل في منطقة مشروع بيت لاهيا وفقًا لسكاي نيوز عربية.