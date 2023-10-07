ذهول وصدمة ورعب.. تعرف على ردود فعل الإعلام الإسرائيلي على عملية "طوفان الأقصى"!

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية في معرض تغطيتها الشاملة، سقوط وابل من الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل، في الوقت الذي تسلل فيه مقاتلو حماس إلى الداخل، وسيطروا على بلدات جنوب إسرائيل؛ مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مناطق متعددة، بينها تل أبيب، والقدس، وأسدود، وعسقلان.