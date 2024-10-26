قطر تدين استهداف إسرائيل لإيران

وعبَّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، داعيةً جميع الأطراف المعنية، إلى التحلي بضبط النفس، وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنُّب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.