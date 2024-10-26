قطر تدين استهداف إسرائيل لإيران

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إسرائيل، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا العمل انتهاكٌ صارخٌ لسيادة إيران، وخرقٌ واضحٌ لمبادئ القانون الدولي.
وعبَّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، داعيةً جميع الأطراف المعنية، إلى التحلي بضبط النفس، وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنُّب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدَّدت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي؛ إلى تكثيف الجهود الرامية للتهدئة وخفض التصعيد، وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، ولاسيما في غزة ولبنان.