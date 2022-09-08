تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا .. وهذا أول ما قاله بعد وفاة الملكة اليزابيث

أصبح الأمير تشارلز، مساء يوم الخميس، ملكًا لبريطانيا، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود، وفقًا لسكاي نيوز عريبة.