تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا .. وهذا أول ما قاله بعد وفاة الملكة اليزابيث

أصبح الأمير تشارلز، مساء يوم الخميس، ملكًا لبريطانيا، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود، وفقًا لسكاي نيوز عريبة.
وتفصيلاً، وصف الملك تشارلز، ملك بريطانيا الجديد، وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له، ويرتقب أن يخاطب الملك تشارلز الثالث البريطانيين غدًا، حسب العربية نت.
جاء ذلك في بيان صادر عن قصر بكنغهام، اليوم الخميس، حيث قال الملك تشارلز: إن وفاة والدتي الحبيبة، صاحبة الجلالة الملكة هي لحظة حزن كبير بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي".
وتابع: "إننا نحزن بشدة على وفاة سيدة عزيزة وأم محبوبة للغاية، وأعلم أن خسارتها سيشعر بها الجميع بعمق في جميع أنحاء البلاد، والعالم والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم".
وأردف "خلال فترة الحداد والتغيير هذه، سأشعر أنا وعائلتي بالراحة من خلال معرفتنا بالاحترام والمودة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع".
وأمير ويلز الذي يبلغ 73 عامًا وأصبح ملكًا هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.
وتبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ سنة 1952، وتبعًا لذلك، فهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.
ويعد الملك الحالي أيضًا أقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تولى هذا المنصب في يوليو عام 1958.
ورأى تشارلز النور في قصر باكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث.
تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، وهما المؤسستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلاً.