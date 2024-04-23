الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين لدعم "الأونروا" بعد مراجعة اللجنة الأممية

وشُكلت اللجنة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير "كانون الثاني" الماضي بعض موظفي "الأونروا" بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر "تشرين الأول" 2023 التي شنّتها حركة "حماس"، وفي الأسابيع التي تلت ذلك علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلًا قدره حوالي 450 مليون دولار.