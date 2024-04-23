الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين لدعم "الأونروا" بعد مراجعة اللجنة الأممية

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات "يانيز لينارسيتش" المانحين الدوليين، اليوم "الثلاثاء"، إلى تمويل وكالة "الأونروا"، بعدما خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على أن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في مجموعات مسلحة.
وأعرب "لينارسيتش" عن ترحيبه بالتقرير لتأكيده على العدد الكبير من أنظمة الامتثال المفروضة في الوكالة والتوصيات بتحسينها؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال مفوض الاتحاد، على "إكس": "أدعو المانحين لدعم الأونروا، التي تمثّل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".
وبيّنت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة تجري مراجعة بشأن "الأونروا"، أنها خلصت إلى "مشاكل متعلقة بالحياد" في تقريرها المنتظر الذي صدر أمس، لكن دراسة تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا" أوضحت أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها للأونروا بتوظيف أكثر من 400 مسلح.
وشُكلت اللجنة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير "كانون الثاني" الماضي بعض موظفي "الأونروا" بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر "تشرين الأول" 2023 التي شنّتها حركة "حماس"، وفي الأسابيع التي تلت ذلك علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلًا قدره حوالي 450 مليون دولار.