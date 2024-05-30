"يتسبّب في كوارث".. هل تنجح المعارضة الإسرائيلية في إزاحة "نتنياهو" لإنهاء الحرب؟

ورأى المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أن ما اتفق عليه زعماء المعارضة الإسرائيلية يمثّل خطة عمل لتوحيد الجهود وإيجاد إطار مشترك للتعاون والتنسيق، لكنها لا ترقى لطرح نفسها كبديل؛ فالخطة ربما تثير حالة إعلامية وسياسية، لكنها لن تستطيع تشكيل ضغط حقيقي على "نتنياهو"، مضيفًا: أن هذه الخطة قادرة على إيجاد ضغط أكبر على "نتنياهو" وحكومته من خلال قدرتها على إثارة نقاش سياسي داخل إسرائيل وتسليط الضوء عليها في الإعلام، لكنها على أرض الواقع لن يكون لها تأثير حقيقي عليه.