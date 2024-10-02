الشرطة الدنماركية تُحَقق في انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية واعتقال ثلاثة مشتبه بهم

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقَعَا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة كوبنهاغن؛ حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، اثنان منهم سويديان. ولم يصب أحد جراء الانفجارين؛ بينما يجري التحقيق في احتمالية استخدام قنابل يدوية.