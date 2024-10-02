الشرطة الدنماركية تُحَقق في انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية واعتقال ثلاثة مشتبه بهم

أعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، أنها تحقق في انفجارين وقَعَا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة كوبنهاغن؛ حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، اثنان منهم سويديان. ولم يصب أحد جراء الانفجارين؛ بينما يجري التحقيق في احتمالية استخدام قنابل يدوية.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكدت الشرطة أنها لا تستطيع الجزم بعدُ إن كانت السفارة الإسرائيلية هي الهدف المباشر للهجوم.
وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات إقليمية، مع تصاعد العمليات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
في سياق متصل، شهدت السفارات الإسرائيلية في بروكسل وستوكهولم، استهدافات سابقة هذا العام، دون وقوع إصابات.