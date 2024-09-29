الصليب الأحمر اللبناني: 6.3 مليون دولار متطلبات الاحتياجات الطارئة في البلاد

كشف الصليب الأحمر اللبناني أن الميزانية الإجمالية لمتطلبات الاحتياجات الطارئة في لبنان، والتي من المتوقع أن تزداد مع استمرار تصعيد الحرب تُقدر بـ 6.331.733 دولار.
وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها، حصلت "سبق" على نسخة منه، أنه بناءً على الأحداث الأخيرة التي وقعت منذ 17 سبتمبر 2024 انتقلت إلى استجابة طارئة مكثفة عبر جميع القطاعات التشغيلية؛ وحولت خطط التأهب إلى تدخلات طارئة واسعة النطاق؛ مع نشر فرق الإسعاف والطوارئ الطبية والوحدات الطبية المتنقلة إلى مناطق الصراع ومناطق الإيواء؛ وعزّزت خدمات نقل الدم لضمان توافر مشتقاته؛ وتواصل التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لإدارة عمليات النزوح الجماعي وتوفير الإغاثة الأساسية
وأشارت إلى أنها انتقلت من جهود الاستجابة القصيرة المدى إلى تدخل شامل ومرن من أجل إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الأساسية وحماية الأكثر ضعفًا؛ وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود؛ موضحةً أن التنسيق سيظل مستمرًا مع اليونيفيل "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان سلامة متطوعي وموظفي الجمعية وضمان استمرارية العمليات بفعالية.
وجاء في بيان الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2024 فاقمت الوضع الإنساني في لبنان؛ حيث تسببت في استشهاد 1540 شخصًا وإصابة أكثر من 5500 آخرين؛ وتشريد داخلي لأكثر من 43400 شخص؛ وأثر تصاعد النزاع الذي اندلع عام 2023 بشكل كبير على لبنان وحدوده الجنوبية؛ مشيرة إلى أن الأعمال العدوانية أدت إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص؛ مما رفع مستوى الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ وتفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية من فقر وانعدام للأمن الغذائي.