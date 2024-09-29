الصليب الأحمر اللبناني: 6.3 مليون دولار متطلبات الاحتياجات الطارئة في البلاد

وجاء في بيان الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2024 فاقمت الوضع الإنساني في لبنان؛ حيث تسببت في استشهاد 1540 شخصًا وإصابة أكثر من 5500 آخرين؛ وتشريد داخلي لأكثر من 43400 شخص؛ وأثر تصاعد النزاع الذي اندلع عام 2023 بشكل كبير على لبنان وحدوده الجنوبية؛ مشيرة إلى أن الأعمال العدوانية أدت إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص؛ مما رفع مستوى الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية؛ وتفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية من فقر وانعدام للأمن الغذائي.