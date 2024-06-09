انتخابات البرلمان الأوروبي.. توقعات بفوز الأحزاب اليمينية المتطرفة

توجه الناخبون في 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الأحد)؛ لإنهاء انتخابات استمرت أربعة أيام، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، التي من المتوقع أن تحدث تحولاً في الجمعية نحو اليمين المتطرف، وتعزز أعداد القوميين المشككين في الاتحاد الأوروبي.