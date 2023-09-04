رومانيا: لا صحة لمزاعم سقوط طائرة روسية مسيّرة على أراضينا

والليلة الماضية، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب تحسباً لغارة جوية في مقاطعة أوديسا المحاذية لرومانيا، وذكرت وسائل الإعلام، أن انفجارات هزّت ميناء إسماعيل النهري، الذي تستخدمه كييف للحصول على الإمدادات من "الناتو"، كما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" تضرر المؤسسات الزراعية والصناعية في مقاطعة أوديسا.