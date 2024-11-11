غزة توجع إسرائيل.. تكاليف الحرب تتجاوز 28 مليار دولار وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد

من جانبه، أشار محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إلى أن الصراع متعدد الجبهات قد يستمر حتى الربع الأول من 2025، بينما كشف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن موازنة 2025 ستتضمن خفضاً كبيراً في الإنفاق لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.