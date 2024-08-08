الصدمة باقية.. كيف يدفع النساءُ ثمنَ فاتورة الحرب على غزة؟ أرقام مميتة!

ووفق تقرير نشرته اليوم وكالة "وفا" الفلسطينية: بيّن "أبو كرش" أن كثيرًا من النساء أصبح يقع على عاتقهن إعالة أسرهن في ظل استشهاد رب الأسرة، و40% من النساء يحصلن على الغذاء يوميًّا أحيانًا، و29% لا يحصلن على الغذاء يوميًّا.