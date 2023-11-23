مخابرات سول أشارت إلى أن بيونج يانج فشلت مرتين

ونقل النائب يو سانج-بوم عن الاستخبارات قوله اخلال جلسة برلمانية: "بعد القمّة التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في سبتمبر، قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني، وقامت روسيا بتحليل هذه البيانات، وأبلغت الشمال بما خلصت إليه تحليلاتها"، وفقاً لـ"فرانس برس".