مخابرات سول أشارت إلى أن بيونج يانج فشلت مرتين

اتهمت استخبارات كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري، ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونج يانج.
ونقل النائب يو سانج-بوم عن الاستخبارات قوله اخلال جلسة برلمانية: "بعد القمّة التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في سبتمبر، قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني، وقامت روسيا بتحليل هذه البيانات، وأبلغت الشمال بما خلصت إليه تحليلاتها"، وفقاً لـ"فرانس برس".