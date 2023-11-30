بعدما شكّك رئيس الوزراء الإسباني في احترامها للقانون.. إسرائيل تستدعي سفير إسبانيا

وتابع: "من الواضح أنه يتعيّن علينا أن نقترح حلًّا سياسيًّا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحلّ يتضمّن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية، وأن تستقرّ المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط".