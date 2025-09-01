الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب القانون الدولي في غزة

وأوضح كوستا، في كلمته أمام منتدى بليد الإستراتيجي في سلوفينيا بحضور عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ الأنشطة الاستيطانية المتزايدة في الضفة الغربية وعمليات التهجير في غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين وتزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي.