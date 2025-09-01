الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه إلى جانب القانون الدولي في غزة

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن ما يجري في غزة يمثل كارثة إنسانية تهز ضمير العالم، وتكشف حجم المعاناة غير المقبولة التي يتعرض لها المدنيون، لا سيما الأطفال.
وأوضح كوستا، في كلمته أمام منتدى بليد الإستراتيجي في سلوفينيا بحضور عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ الأنشطة الاستيطانية المتزايدة في الضفة الغربية وعمليات التهجير في غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين وتزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي.
ودعا كوستا، باسم الاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، إضافة إلى تجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بصوت موحد، وبالتنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين، لتفعيل هذا المسار بما يخدم الاستقرار والتنمية.