أميركا تدعو عشرات الدول لتشكيل "تحالف" يتصدى لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
دعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء)، عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لتشكيل تحالف بحري، للقيام بعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي.
وقال "أوستن": "نحن جميعًا هنا لأن العديد من الدول يمكن أن تساهم بشكل مباشر في جهودنا المشتركة للحفاظ على الممرات المائية الاستراتيجية آمنة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "هذه الهجمات المتهورة للحوثيين تمثل مشكلة دولية خطيرة وتتطلب ردًا دوليًا حازماً".
في سياق متصل، ذكر المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، أن الحوثيين لن يغيروا موقفهم من الصراع في غزة؛ بسبب تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
واعتبر في تصريح لـ"رويترز" أن "التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لا داعي له أساسًا، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة".