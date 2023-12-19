أميركا تدعو عشرات الدول لتشكيل "تحالف" يتصدى لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

واعتبر في تصريح لـ"رويترز" أن "التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لا داعي له أساسًا، وأن المياه المحاذية لليمن آمنة للجميع باستثناء السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى إسرائيل، بسبب الحرب العدوانية الظالمة على فلسطين والحصار على قطاع غزة".