الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقاله نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد أن قوة بحرية تمكنت من اعتقال محمد أبو غالي، نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وتفصيلاً، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بقليل أنه قتل مئات المسلحين المشاركين في عمليات اقتحام المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، التي قُتل فيها 700 إسرائيلي حتى الآن.
وتابع في بيان بأن عملياته ما زالت متواصلة في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وأنه استهدف 150 موقعًا في قطاع غزة منذ يوم السبت، وفقًا لـ"العربية نت".
وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة قد أعلنت في وقت سابق أمس الدخول رسميًّا في حالة الحرب.
وهذه هي المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.
وأتى ذلك بعد أن وصل عدد القتلى من جراء الهجوم المباغت الذي شنته "حماس" فجر أمس الأول إلى أكثر من 700 قتيل، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100 شخص، وعلى الجانب الفلسطيني بلغ نحو 370 قتيلاً، وأكثر من ألفَي مصاب.