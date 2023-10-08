الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقاله نائب قائد القوة البحرية في كتائب القسام

وأتى ذلك بعد أن وصل عدد القتلى من جراء الهجوم المباغت الذي شنته "حماس" فجر أمس الأول إلى أكثر من 700 قتيل، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100 شخص، وعلى الجانب الفلسطيني بلغ نحو 370 قتيلاً، وأكثر من ألفَي مصاب.