العالم

فيضانات باكستان تدمّر 229 ألف منزل وتفقد البلاد 23 ألف رأس ماشية

إقليم البنجاب الأكثر تضررًا والجهود الإغاثية مستمرة
فيضانات باكستان دمرت أكثر من 229 ألف منزل وفتكت بحوالي 23 ألف رأس ماشية
تم النشر في

كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، الأحد، أن الفيضانات العارمة التي ضربت البلاد منذ 26 يونيو تسببت في دمار واسع النطاق.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 229 ألف منزل تضرر، من بينها أكثر من 59 ألف منزل دُمّر بالكامل.

وأضافت في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية أن الفيضانات ألحقت خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية، حيث نفق نحو 23 ألف رأس ماشية.

وبيّنت الهيئة أن أكبر الأضرار سُجّلت في إقليم البنجاب، في حين تضررت بقية الأقاليم بدرجات متفاوتة.

وأكدت استمرار الجهود الحكومية لإغاثة المتضررين وتقييم حجم الدمار.

باكستان
الفيضانات
فيضانات باكستان

