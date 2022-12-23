3 قتلى أكراد والجاني سائق قطار.. نيران في باريس واشتباك مع الشرطة

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازاً مسيلاً للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية، وأرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس، كما أرسلت قوة مكافحة الشغب إلى وسط العاصمة.