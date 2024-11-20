الدنمارك تراقب سفينة صينية ولا تستبعد عملاً تخريبياً وراء انقطاع كابلين بالبلطيق

وفي التفاصيل، انقطع الكابل "سي-لايون1" الذي يربط فنلندا بألمانيا في المياه السويدية جنوب جزيرة أولاند، على بعد حوالي 700 كيلومتر من هلسنكي، وكذلك، تضرر كابل اتصالات ثان يحمل اسم "آريليون" يربط جزيرة غوتلاند السويدية بليتوانيا الأحد.