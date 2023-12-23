"أونروا": الوضع في قطاع غزة تقشعر له الأبدان ورُبع السكان يتضورون جوعاً

وقالت وفقما نقلت وكالة الأناضول للأنباء: "لقد وصلنا إلى النقطة التي يُقال فيها إن ربع السكان يتضورون جوعاً نتيجة مباشرة للحصار، وعدم توافر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء".