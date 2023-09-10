البرلمان العربي: إتمام إثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة ينتهك الاتفاقات الثنائية والدولية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، ردًّا على ما تم إعلانه اليوم حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، أن ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقَّع، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.