"حرق المصحف في السويد".. أمريكا تعلّق وتُدخل "حلف الناتو" على الخط

وختم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حديثه عن الأمر، بالقول: "نشعر أن فنلندا والسويد جاهزتان لتكونا حليفين في الناتو، وقد قلنا ذلك مراراً، لكن بالتأكيد هذا قرار واتفاق يجب أن تتوصل إليه فنلندا والسويد مع تركيا".