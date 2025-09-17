"فوضى ودمار ونزوح ورعب".. إسرائيل تقتحم مدينة غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة

وتشهد مدينة غزة، التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة، دمارًا واسعًا بفعل القصف الجوي المكثف، ووصفت مصادر محلية مشاهد الذعر بين السكان، حيث أسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة العشرات، وقال منتصر بهجة، معلم سابق يحتمي في شقة بالقرب من الساحل: "الموت أرحم مما نعيشه"، ومع أوامر الإخلاء الإسرائيلية، غادر نحو 350,000 شخص المدينة، لكن العديد من السكان، مثل بهجة، يفتقرون إلى الموارد للنزوح، مما يفاقم معاناتهم.