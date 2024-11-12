استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة والنصيرات

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب وفُقِد عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.. ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف طال المناطق الغربية من المخيم. وفي شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة بيت حانون؛ مما أسفر عن وجود شهداء وجرحى تحت ركام المنزل المدمر.