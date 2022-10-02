"العليمي": "الحوثي" قدمت نفسها في مفاوضات الهدنة كأداة خارجية

أكد عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمس الأحد على رفض الحوثيين للهدنة، وقال إن الجماعة تنظر إليها باعتبارها "معركة سياسية"، وفقاً للعربية نت.
وفي التفاصيل، أضاف "العليمي" عبر حسابه على "تويتر" أن جماعة الحوثي "أبعد ما تكون" عن كونها شريكاً في السلام، مشيراً إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأوضح أن الجماعة المسلحة اعتبرت الهدنة "معركة سياسية وفرض إرادات وتجاهلاً تاماً لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني".
وتابع أن الحوثيين رفضوا "هدنة تضمن وقف إطلاق النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم مع توسيع لرحلات من مطار صنعاء وضمان تدفق للمشتقات النفطية".
وأكد نائب رئيس مجلس القيادة على أن الحكومة قدمت "تنازلات واسعة" ووافقت على مقترح المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ بالرغم من كل ما فيه من "تجاهل لمخاوف الحكومة"، قائلاً إن ذلك جاء حرصاً منها على استمرار الهدنة وبحثاً عن فرص للسلام.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي "تصر على حصار تعز بشكل غير مفهوم، ورفضت فتح الطرقات بين مأرب وصنعاء والطرق الرئيسية بين المدن للتخفيف عن الشعب".
وفي وقت سابق، عبر غروندبرغ عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس الأحد، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.