"العليمي": "الحوثي" قدمت نفسها في مفاوضات الهدنة كأداة خارجية

وفي وقت سابق، عبر غروندبرغ عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة بعد انتهاء سريانها أمس الأحد، داعياً الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف.