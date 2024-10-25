انفجارات تهز طهران وتقارير عن بدء هجوم إسرائيلي على إيران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة سلسلة انفجارات قوية، وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء فارس.

وأفادت التقارير بسماع ما لا يقل عن خمسة انفجارات في المنطقتين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

في ذات السياق، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات متتالية، بينما تجري السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

في تطور متصل، أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل قد بدأت هجومًا على إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو المناطق المستهدفة.

يأتي هذا التصعيد وسط أجواء متوترة في المنطقة، مع ترقب لصدور تصريحات رسمية من الجانبين الإيراني والإسرائيلي توضح الوضع الراهن وتداعياته المحتملة.