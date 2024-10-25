انفجارات تهز طهران وتقارير عن بدء هجوم إسرائيلي على إيران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة سلسلة انفجارات قوية، وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء فارس.
وأفادت التقارير بسماع ما لا يقل عن خمسة انفجارات في المنطقتين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.
في ذات السياق، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات متتالية، بينما تجري السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.
في تطور متصل، أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل قد بدأت هجومًا على إيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم أو المناطق المستهدفة.
يأتي هذا التصعيد وسط أجواء متوترة في المنطقة، مع ترقب لصدور تصريحات رسمية من الجانبين الإيراني والإسرائيلي توضح الوضع الراهن وتداعياته المحتملة.
أفاد مراسل أكسيوس، باراك رافيد، على منصة X (تويتر سابقًا) بأن إسرائيل شنت غارات جوية على أهداف في إيران. يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة انفجارات سُمعت في طهران ومدينة كرج المجاورة، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.
التطورات المتسارعة تشير إلى تصاعد كبير في التوترات الإقليمية، في ظل ترقب لبيانات رسمية من الطرفين لتوضيح حجم الهجوم وتداعياته المحتملة.
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الانفجارات التي هزت العاصمة طهران ما زالت أسبابها غير واضحة حتى الآن. السلطات تعمل على التحقيق في الحادث لتحديد مصدر الانفجارات وطبيعتها، وسط حالة من الترقب والقلق بين المواطنين.
تأتي هذه التصريحات في وقت متزامن مع تقارير عن غارات جوية إسرائيلية على إيران، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة. لا تزال المعلومات محدودة بانتظار صدور بيانات رسمية توضح تفاصيل هذه الأحداث.
تشير تقارير متعددة إلى أن الرد الإسرائيلي على إيران مستمر في الوقت الحالي، مع تأكيدات من مراسل أكسيوس على منصة X بأن غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت مواقع داخل إيران.
تزامن هذا التصعيد مع سلسلة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة، فيما لم تُعرف بعد طبيعة الهجمات أو مدى الأضرار. من جانبها، لم تصدر إسرائيل أو إيران تصريحات رسمية حتى اللحظة، مما يترك الوضع غامضًا ومعقدًا.
في سياق متصل، أعلنت وكالة سانا السورية عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لجهات معادية في أجواء دمشق، مما يعزز المخاوف من توسع نطاق التوترات في المنطقة.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لتقارير إعلامية متداولة. تأتي هذه الغارات في سياق تصاعد التوترات بين الجانبين، بعد سلسلة انفجارات غامضة هزت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة.
تزامنًا مع ذلك، أعلنت وسائل إعلام سورية عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات معادية في أجواء دمشق، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي. ولم تُصدر إيران أو إسرائيل تصريحات رسمية بعد، وسط ترقب لبيانات توضح حجم الهجوم وتداعياته.
أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في هجوم جوي جديد. يُعتقد أن هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع إيرانية، بالتزامن مع انفجارات هزت العاصمة طهران ومدينة كرج المجاورة في وقت سابق اليوم.
يأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من توسيع دائرة الصراع بين الطرفين. لم تصدر بعد بيانات رسمية من إيران أو إسرائيل لتوضيح طبيعة الأهداف ومدى الأضرار الناجمة عن الهجوم.
أعلنت مصادر إعلامية أن إسرائيل شنت هجمات على مواقع داخل إيران ردًا على ما وصفته بـ”الاعتداءات المتواصلة” من جانب إيران. الهجمات الإسرائيلية تركزت على منشآت عسكرية، بينها منشأة لإنتاج الصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني.
أكد مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل بدأت في شن هجمات على إيران ردًا على هجوم صاروخي باليستي استهدف أراضيها. تأتي هذه الخطوة كتصعيد جديد في التوترات بين البلدين، وسط تقارير عن استهداف منشآت عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع تابعة للحرس الثوري ومنشآت لإنتاج الصواريخ.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن حاليًا هجومًا دقيقًا على أهداف عسكرية داخل إيران. الهجمات تركزت على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني ومنشآت لإنتاج الصواريخ، وذلك ردًا على هجوم صاروخي باليستي سابق استهدف إسرائيل.
أفادت وكالة مهر شبه الرسمية أن جميع المطارات في العاصمة الإيرانية طهران تعمل بشكل طبيعي، على الرغم من التقارير عن الهجمات الإسرائيلية والانفجارات التي شهدتها طهران ومدينة كرج المجاورة.
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت النار في إيران، ردًا على ما يبدو أنه هجوم جوي. يأتي هذا التطور وسط تقارير عن هجمات إسرائيلية على أهداف عسكرية داخل إيران، بما في ذلك مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.
تصاعدت التوترات بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية مع تبادل الهجمات بين الجانبين، بينما لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول مدى فعالية الدفاعات الجوية أو الأضرار الناتجة عن الهجمات.
أعلنت وكالة مهر شبه الرسمية أن مصفاة النفط في طهران لم تشهد أي حريق أو انفجار، نافية بذلك الشائعات التي تداولت حول تعرض المنشأة لأي حادث.
أفادت تقارير لموقع أكسيوس أن إسرائيل أنهت ضرباتها العسكرية ضد إيران، والتي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني.