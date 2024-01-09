"إسرائيل" تقصف سيارة قرب مكان تشييع القيادي في "حزب الله" وسام الطويل

وكان القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع "إسرائيل".