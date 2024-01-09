"إسرائيل" تقصف سيارة قرب مكان تشييع القيادي في "حزب الله" وسام الطويل

استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على مقربة من التشييع القيادي في "حزب الله" وسام الطويل في بلدة خربة سلم بجنوب لبنان.
وكان القيادي في "حزب الله" وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع "إسرائيل".
وفي وقت سابق اليوم أعلن "حزب الله" استهداف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي أحدهما مقر قيادة المنطقة الشمالية باستخدام المسيرات الهجومية الانقضاضية.
وقال "حزب الله" في بيان" أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري وإخوانه المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في لبنان باستهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".