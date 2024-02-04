مستودع أسلحة عائم.. إيران تُحذِّر أمريكا من استهداف سفينتَيْ "بهشاد" و"سافيز"

وحذَّر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، من أن الضربات قد تستمر، وقال لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "نحن مستعدون للتعامل مع أي شيء تحاول أي مجموعة أو أي دولة أن تهاجمنا به. كان الرئيس واضحا بأننا سنواصل الرد على التهديدات التي تواجهها القوات الأمريكية بينما نمضي قدمًا".