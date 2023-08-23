مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" في تحطُّم طائرة خاصة بمقاطعة "تفير" الروسية

مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" في تحطُّم طائرة خاصة بمقاطعة "تفير" الروسية
قالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة "فاغنر"، "يفغيني بريغوجين"، كان بين قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت اليوم الأربعاء في مقاطعة "تفير" الروسية، بحسب "رويترز".
وبدوره، أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر"، "يفغيني بريغوجين"، والرجل الثاني في المجموعة "دميتري أوتكين".
وقال: "لقد تحدثت للتو مع مجموعة (فاغنر). لقد أكدوا حقيقة وفاة (يفغيني بريغوجين) و(دميتري أوتكين)".
الجدير بالذكر أن طائرة خاصة تحطمت اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب. ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة "فاغنر"، "يفغيني بريغوجين"، على متنها.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن "طائرة خاصة من طراز (إمبراير ليغاسي)، وعلى متنها 10 أشخاص، تحطمت في منطقة تفير".
وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث كافة مع التحليل لاحقًا لبيانات الصندوق الأسود للطائرة المتحطمة.