مصرع مؤسس مجموعة "فاغنر" في تحطُّم طائرة خاصة بمقاطعة "تفير" الروسية

الجدير بالذكر أن طائرة خاصة تحطمت اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية، وكان على متنها 10 ركاب. ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة "فاغنر"، "يفغيني بريغوجين"، على متنها.