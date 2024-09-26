اللجنة الوزارية المشتركة بشأن غزة تجتمع مع أمين الأمم المتحدة في نيويورك

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، يوم أمس، اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.