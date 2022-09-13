باريس تطفئ أنوار برج إيفيل والمباني الرسمية ليلاً بسبب أزمة الطاقة

وأضافت أن درجات الحرارة ستُخفض في مباني المدينة درجة واحدة خلال النهار من 19 إلى 18 درجة مئوية، باستثناء دور المسنين ودور الحضانة، وإلى 12 درجة مئوية في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع، أي خلال الفترات التي تكون فيها هذه المباني شاغرة.