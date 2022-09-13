باريس تطفئ أنوار برج إيفيل والمباني الرسمية ليلاً بسبب أزمة الطاقة

أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، اليوم (الثلاثاء)، أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات في دوائر العاصمة ستتوقف في الساعة 22,00 (20,00 ت غ) اعتباراً من 23 سبتمبر (أيلول) بسبب أزمة الطاقة.
وذكرت آن هيدالغو أنها طلبت من الدولة أن تفعل الشيء نفسه للآثار الوطنية، وعلى أصحاب المباني الأثرية الخاصة اتخاذ إجراءات في الاتجاه نفسه، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضحت أنه من بين المعالم الأكثر أهمية في العاصمة مبنى البلدية وكان يضاء لغاية الساعة الواحدة صباحاً (23,00 ت غ)، وكذلك سيُطفئ برج ايفل أنواره مع خروج آخر الزوار الساعة 23,45 (21,45 ت غ).
وأضافت أن درجات الحرارة ستُخفض في مباني المدينة درجة واحدة خلال النهار من 19 إلى 18 درجة مئوية، باستثناء دور المسنين ودور الحضانة، وإلى 12 درجة مئوية في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع، أي خلال الفترات التي تكون فيها هذه المباني شاغرة.