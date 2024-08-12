"إف بي آي" يحقق في مزاعم اختراق إيران حملة "ترامب" للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية

وأشار فريق حملة ترامب، السبت- حسب موقع سكاي نيوز عربية- إلى أن إيران كانت وراء محاولة القرصنة التي تم من خلالها إرسال وثائق بما في ذلك البحث الذي استخدم في ملف جاي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري، إلى صحافيين.