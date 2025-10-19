احتجاز وتحقق من الدوافع .. انشقاق جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة منزوعة السلاح

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جنديًا من كوريا الشمالية انشق إلى الجنوب، اليوم الأحد، بعد أن عبر المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين وتُعد من أكثر الحدود تحصينًا في العالم.