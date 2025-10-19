احتجاز وتحقق من الدوافع .. انشقاق جندي كوري شمالي إلى الجنوب عبر المنطقة منزوعة السلاح

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جنديًا من كوريا الشمالية انشق إلى الجنوب، اليوم الأحد، بعد أن عبر المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين وتُعد من أكثر الحدود تحصينًا في العالم.
وأوضح الجيش في بيان أن حرس الحدود الجنوبيين رصدوا تحركات الجندي قبل احتجازه فور عبوره، مشيرًا إلى أنه سيخضع للتحقيق لمعرفة دوافع الانشقاق والظروف التي أدت إلى فراره من الشمال.
وتُعد عمليات الانشقاق عبر الحدود الكورية شديدة الخطورة بسبب الانتشار العسكري الكثيف والألغام المزروعة في المنطقة، حيث يفضل معظم الفارين من كوريا الشمالية سلوك طرق غير مباشرة عبر الصين أو دول أخرى قبل الوصول إلى الجنوب.
ووفقًا للجيش الكوري الجنوبي، تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ أغسطس من العام الماضي، حين سجل آخر انشقاق لجندي كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية عبر الحدود البرية.