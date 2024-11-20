اليونيسف: مستقبل الأطفال بالعالم يواجه تحديات غير مسبوقة ما لم تُتّخذ إجراءات عاجلة لحمايتهم

وتناول التقريرُ دورَ الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال، مشيرًا إلى استخدامه المتزايد في الألعاب والتطبيقات التعليمية، مع التنبيه إلى مخاطر الفجوة الرقمية؛ حيث يظلّ 26% فقط من السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض متصلين بالإنترنت، مقارنة بـ95% في البلدان ذات الدخل المرتفع.