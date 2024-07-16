في ضربة قاسية لـ"بايدن".. اتحاد العمال يدرس عدم تأييد أي مرشح رئاسي

وتواصل زعيم "تيمسترز" في وقت واحد مع اللجنتين الوطنيتين الديمقراطية والجمهورية للتحدث في مؤتمراتهما، لكنه لم يسمع ردًّا إلا من الجمهوريين. وأفاد شخص مطلع على تخطيط المؤتمر الديمقراطي، بأنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن برنامجهم، فيما قال المتحدث باسم المؤتمر "مات هيل": "نحن نبني مؤتمرًا في شيكاغو سيروي قصتنا للشعب الأمريكي، بما في ذلك قصص قادة العمال والنقابات والعمال، الذين كان بايدن يقدم لهم باعتباره الرئيس الأكثر تأييدًا للنقابات في التاريخ الحديث".