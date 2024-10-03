بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التضامن مع لبنان

بدأت، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن؛ لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية فهد بن خالد الخمعلي.
ويبحث الاجتماع الذي يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، التحرك العربي للتضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت للمتضررين في لبنان.