بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التضامن مع لبنان

ويبحث الاجتماع الذي يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، التحرك العربي للتضامن مع لبنان، والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب اللبناني والمساهمة مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات العاجلة بأسرع وقت للمتضررين في لبنان.