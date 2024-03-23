"آر تي" الروسية: وكالات عالمية ما زالت تتداول الإعلان المزور وتحمل "داعش" مسؤولية هجوم "كروكوس"

وأضافت المخابرات الروسية في بيان: أنّه تمّ التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية، وتمّ وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معدّ مسبقًا، علمًا أن أحد المشتبه بهم في هجوم "كروكوس" الإرهابي الذي عرف عن نفسه بأنه "رجب علي زاده"؛ قال أثناء الاستجواب: إنه ألقى السلاح مع شركائه في طريقه إلى مقاطعة روسية قرب الحدود الأوكرانية.