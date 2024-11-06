الاتحاد الأوروبي يختار قائداً جديداً لـ "أسبيدس" ومدمرة إيطالية تنضم لأسطولها بالبحر الأحمر

ويتكون أسطولها البحري من سفن وفرقاطات حربية وطاقم بحري من 21 دولة أوروبية، وتعد مهمتها دفاعية فقط، حيث يحق لها إطلاق النار للدفاع عن السفن التجارية أو الدفاع عن نفسها؛ لكن لا يمكنها ضرب أهداف برية تابعة لجماعة الحوثيين في شمال اليمن.