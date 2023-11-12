تهديد صريح بـ"تحويل بيروت إلى غزة ثانية".. حرب إسرائيلية - لبنانية تلوح بالأفق!

وكان مكان الغارة يبعد 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل؛ حيث نظر مراقبون إلى الغارة على أنها تصعيد كبير من جانب إسرائيل في اشتباكاتها مع حزب الله، بعد أن كانت محصورة في المناطق الحدودية.