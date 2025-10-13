نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ ويشكر ترامب على دعوته لحضور القمة

وجاء في نص البيان: "لقد دُعي رئيس الوزراء نتنياهو من قبل رئيس الولايات المتحدة ترامب للمشاركة في مؤتمر سيُعقد اليوم في مصر. وقد شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من الحضور بسبب قرب موعد بدء العيد. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده الرامية إلى توسيع دائرة السلام — سلامٌ من موقع القوة."