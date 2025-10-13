نتنياهو يلغي زيارته إلى شرم الشيخ ويشكر ترامب على دعوته لحضور القمة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارته إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، التي كان من المقرر أن يشارك فيها في قمة السلام الهادفة إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي إن رئيس الوزراء تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة، التي ستُعقد اليوم في مصر، موضحًا أنه يشكر الرئيس ترامب على الدعوة والجهود التي يبذلها لتعزيز السلام، لكنه لن يتمكن من الحضور بسبب اقتراب حلول عيد "سيمحات توراة" اليهودي.
وجاء في نص البيان: "لقد دُعي رئيس الوزراء نتنياهو من قبل رئيس الولايات المتحدة ترامب للمشاركة في مؤتمر سيُعقد اليوم في مصر. وقد شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه أوضح أنه لن يتمكن من الحضور بسبب قرب موعد بدء العيد. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده الرامية إلى توسيع دائرة السلام — سلامٌ من موقع القوة."
وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن نتنياهو كان يستعد للسفر برفقة الرئيس ترامب على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى أن التحضيرات اكتملت في طائرة رئاسة الوزراء الإسرائيلية "جناح صهيون" وشركة "إل عال" لاحتمال نقله إلى شرم الشيخ قبل إعلان الإلغاء الرسمي.