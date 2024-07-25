"استخدام واسع لصلاحيات مكافحة الإرهاب".. هاجس الأمن يخيم على الألعاب الأولمبية في باريس

وذكر يوهان بيهر من مرصد السجون الدولي، وهو جماعة حقوقية، أنه سمع عن مئات من مداهمات المنازل هذه في الأسابيع، التي سبقت الألعاب. خلال جلسة استماع حديثة في محكمة استئناف باريس، فيما بين مسؤول في المحكمة 200 استئناف في الأسبوع الأخير من يونيو ضد المداهمات، أكثر من جميع الاستئنافات في الـ 12 شهراً حتى أكتوبر 2021، كما تظهر أحدث البيانات العامة، بينما قالت وزارة الداخلية: "إن المداهمات المتعلقة بالألعاب الأولمبية تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 165 في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي".