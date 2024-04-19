أشعل حريقًا من قبل ويريد الثأر لشقيقه.. اعتقال مقتحم قنصلية إيران بباريس وقنابله وهمية!

اعتقل مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس، اليوم؛ حيث كان يحمل قنابل وهمية، فيما رصدت الكاميرات انتشار الشرطة الفرنسية في محيط القنصلية الإيرانية بباريس؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".
وأوضحت أن الشرطة لم تجد أي متفجرات مع مقتحم القنصلية الإيرانية.
من جهته أعلن الادعاء الفرنسي أن مقتحم القنصلية الإيرانية من مواليد إيران، تحرّك بمفرده، وأنه كان أشعل حريقًا في القنصلية العام الماضي.
وذكرت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية عبر حسابها على "إكس"، أن الشرطة طوقت القنصلية الإيرانية في باريس، اليوم الجمعة، بعد أن هدد رجل بتفجير نفسه.
وقالت الشرطة: إنها انتشرت في المكان، وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة.
وفرض طوق أمني حول قنصلية إيران في باريس؛ حيث بدا تدخل الشرطة وشيكًا بعدما "رأى شاهد رجلًا يدخل إليها حاملًا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة"؛ كما أعلنت الشرطة.
وقال مصدر: إن قائد الشرطة لوران نونيز حشد "كتيبة البحث والتدخل" "بي آر اي"؛ وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحًا أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".
وعلقت رحلات خطّي المترو التاسع والسادس اللذين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية؛ كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة "إكس".
ونقلت صحيفة "لو باريزيان" على موقعها الإلكتروني عن عدة شهود القول: إن الرجل جذب الأعلام أرضًا داخل القنصلية، وقال: إنه يريد الثأر لمقتل شقيقه.
ولم يتّضح ما إذا كان للواقعة أي صلة بالتوترات الحالية بين إيران وإسرائيل.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سُمع دويّ انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قلّلت من شأن الواقعة وأشارت إلى أنها لا تخطط للرد؛ وذلك في مسعى على ما يبدو لتجنب جرّ المنطقة إلى حرب واسعة.