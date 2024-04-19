أشعل حريقًا من قبل ويريد الثأر لشقيقه.. اعتقال مقتحم قنصلية إيران بباريس وقنابله وهمية!

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، سُمع دويّ انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قلّلت من شأن الواقعة وأشارت إلى أنها لا تخطط للرد؛ وذلك في مسعى على ما يبدو لتجنب جرّ المنطقة إلى حرب واسعة.