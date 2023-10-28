السلطة الفلسطينية تعمل على فتح خدمة التجوال في غزة عبر مصر

وأوضحت في بيان أن القصف الإسرائيلي الشديد دمر جميع المسارات الدولية المتبقية، التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال الهجمات، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة.