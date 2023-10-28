السلطة الفلسطينية تعمل على فتح خدمة التجوال في غزة عبر مصر

أفاد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، للإذاعة الفلسطينية، اليوم (السبت)، بأن الحكومة تعمل على فتح خدمة التجوال في قطاع غزة من خلال مصر.
وقطعت إسرائيل أمس خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بالكامل.
وبينت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع غزة انقطعت بالكامل في ظل الهجوم المتواصل على القطاع.
وأوضحت في بيان أن القصف الإسرائيلي الشديد دمر جميع المسارات الدولية المتبقية، التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقاً خلال الهجمات، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة.