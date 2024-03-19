البرلمان الكندي يوافق على مقترح غير ملزم لإنشاء دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عمّا تعتبره إخفاقًا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.