البرلمان الكندي يوافق على مقترح غير ملزم لإنشاء دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين

صوّت البرلمان الكندي على مقترح غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين؛ لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، بما يتماشى مع سياسة الحكومة، بحسب ما أفادت "رويترز" اليوم (الثلاثاء).
وتأجّل التصويت الذي جرى في وقت متأخر أمس؛ بسبب خلافات في اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم على ما يبدو.
ومرّر البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء في الحكومة الليبرالية، ومن بينهم وزيرة الصحة النفسية اليهودية يارا ساكس، واعتمد الاقتراح أيضًا لهجة أشد ضد حركة "حماس".
وعارض الاقتراح بعض أعضاء البرلمان من الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، والوزير الاتحادي السابق ماركو مينديسينو.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين، جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية، في إطار حل الدولتين.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو، في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عمّا تعتبره إخفاقًا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.