بعد العاروري.. إسرائيل تغتال قيادياً بارزاً لحماس داخل الأراضي السورية

وصعّدت إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر على جنوبها من ضرباتها على أهداف تابعة للجماعات المدعومة من إيران في سوريا فضلاً عن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري وبعض القوات السورية.