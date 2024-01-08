العالم

بعد العاروري.. إسرائيل تغتال قيادياً بارزاً لحماس داخل الأراضي السورية

قالت إنه مسؤول عن عمليات إطلاق القذائف الصاروخية ضدنا منذ بداية الحرب
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في سوريا
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في سوريا

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه اغتال مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية.

وفي التفاصيل، أوضح جيش الاحتلال في بيان له: "قام الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بيت جن بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "منذ بداية الحرب وجه المدعو حسن عكاشة خلايا إرهابية لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأكمل: "لن نسمح بتفعيل الإرهاب انطلاقاً من سوريا التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وسنواصل العمل ضد أي تهديد".

وصعّدت إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر على جنوبها من ضرباتها على أهداف تابعة للجماعات المدعومة من إيران في سوريا فضلاً عن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري وبعض القوات السورية.

سوريا
إسرائيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي
حركة حماس
اغتيال
القذائف والصواريخ
حسن عكاشة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org