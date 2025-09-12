"ماكرون": مع السعودية نرسم مسار سلام لا رجعة فيه لحل الدولتين والاعتراف بفلسطين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعمل مع المملكة العربية السعودية على رسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ"إعلان نيويورك" الداعم لحل الدولتين.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال ماكرون: "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلداً إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين."
ويأتي اعتماد الجمعية العامة للنص، قبل عشرة أيام من انطلاق القمة الدولية التي ستترأسها باريس والرياض في 22 سبتمبر بالأمم المتحدة، والتي ستشهد تحركات متسارعة للاعتراف بدولة فلسطين، في وقت كان ماكرون قد أعلن نهاية يوليو عن نية بلاده الاعتراف الرسمي خلال اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بين 9 و23 سبتمبر.
وبحسب التقارير، أعلنت أكثر من 12 دولة غربية عن نيتها السير على خطى فرنسا، من بينها بلجيكا، المملكة المتحدة، مالطا، البرتغال، فنلندا، لوكسمبورغ، كندا، وألمانيا.
ويُعد "إعلان نيويورك" جزءًا من مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق بقيادة السعودية وفرنسا في يونيو الماضي، وسط زخم دبلوماسي كبير وتوافق عالمي على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، تتضمن إدانة واضحة لتجويع غزة والانتهاكات المستمرة.
وفي خطوة داعمة، اعتمدت الأمم المتحدة مقرراً شفوياً باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية، وذلك بالتوافق ودون تصويت، في إشارة إلى حجم الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة.