انفجارٌ كبيرٌ بخطٍ رئيسٍ لنقل الغاز جنوب غربي إيران

ونقلت "إرنا" عن مدير عام إدارة الأزمات خسرو كياني؛ قوله إن "الحادث وقع في الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء في حدود دشت هيلفاي، ووصل رجال الإطفاء والوكلاء الفنيون على الفور إلى مكان الحادث".