بعد تنامي النفوذ الصيني بالمنطقة.. أمريكا وإندونيسيا تُجريان مناورات عسكرية بمشاركة 5 دول

وتشارك في المناورات بصفة دول مراقبة كلٌّ من: البرازيل، وكندا، وألمانيا، والهند، وماليزيا، وهولندا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، وتيمور الشرقية، وبروناي، وبابوا غينيا الجديدة.