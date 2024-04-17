"لم أعد أعتمد عليه بعد 7 أكتوبر".. وزير إسرائيلي يفقد الثقة في الجيش

وتابع "سموتريتش": "إن جهاز الأمن لا يزال عالقًا في مكان ما في 6 أكتوبر، ويرفض دراسة الأخطاء التي منعتنا من بناء القوة. إذن هذا المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار".