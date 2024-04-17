"لم أعد أعتمد عليه بعد 7 أكتوبر".. وزير إسرائيلي يفقد الثقة في الجيش

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء أنه لم يعد يعتمد على الجيش الإسرائيلي بعد هجوم "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي (تشرين الأول).
وقال "سموتريتش" لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "أعطينا شيكًا مفتوحًا، واعتمدنا على جهاز الأمن بشكل أعمى، وحصلنا على السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى التاريخ الذي نفذت فيه حركة "حماس" هجومها على جنوب إسرائيل.
وأضاف: "لقد توقفت عن الاعتماد على الجيش. أنا أحبهم، أقدرهم، أدعمهم، لكني لست مستعدًّا لإعطائهم شيكًا مفتوحًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتابع "سموتريتش": "إن جهاز الأمن لا يزال عالقًا في مكان ما في 6 أكتوبر، ويرفض دراسة الأخطاء التي منعتنا من بناء القوة. إذن هذا المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار".